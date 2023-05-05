Український півзахисник Ель Пасо Локомотив Денис Костишин переміг у голосуванні за найкращий гол тижня в USL Championship, повідомляє прес-служба організації.

Костишин продовжує феєрити у США – українець голом допоміг своїй команді здобути третю перемогу поспіль

25-річний футболіст у минулому турі забив вирішальний м'яч у ворота Сан-Дієго Лоял, принісши своїй команді третю перемогу поспіль і четверту в сезоні. Як наслідок, Ель Пасо після 8-ми турів йде у турнірній таблиці Західної конференції на четвертій сходинці, набравши 13 очок.

До слова, це вже не перше визнання нашого співвітчизника за океаном – раніше він потрапляв до команди тижня USL.

Нагадаємо, у поточному сезоні Денис провів за американців 8 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

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