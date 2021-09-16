Уболівальники найбільшу кількість своїх голосів віддали нападнику Шерифа Адама Траоре, який відкрив рахунок у матчі проти Шахтаря.

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Малієць випередив Джордана Хендерсона (Ліверпуль), Анте Ребіча (Мілан) та Джека Гріліша (Манчестер Сіті), повідомляє прес-служба УЄФА.

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Нагадаємо, молдовський Шериф дебютував у Лізі чемпіонів, сенсаційно обігравши Шахтар (2:0). Наступний матч команда Юрія Вернидуба проведе 28 вересня на виїзді проти Реала.

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