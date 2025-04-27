"Ми спробували все, і ми дали все. Повірте мені, хлопцям було нелегко йти на матч, знаючи, що Лутон забив цей неймовірний гол на 90-й хвилині й що ми вилетіли. Це важко. Але потім треба вийти на вулицю і бути готовим віддати все це ще раз, бути готовим віддати все це, перш за все, для нас, як команди, а потім, перш за все, для Зеленої Армії там. Я думаю, що близько 2 000 поїздок по всій країні показують, що ми маємо правильний характер.

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На жаль, цього було недостатньо. Я думаю, що ми вилітаємо через різницю м'ячів. Це важко прийняти, це сумний, сумний день для всіх нас. Все закінчилося, тому ми порожні й з розбитим серцем".

Втім, попри величезне передматчеве розчарування, Плімут завдяки класному асисту українського захисника Максима Таловєрова зміг обіграти Престон (2:1), який перебуває неподалік від зони вильоту.

"Перш за все, це було зобов'язання перед нами як командою, гравцями та персоналом, захищати один одного, прикривати один одного, бути готовими віддати все це ще раз. Потім наше зобов'язання також перед Зеленою Армією, щоб вони бачили команду, яка бореться до кінця, і ми це зробили.

Випробування на міцність характеру було для всієї команди. Ви виходите на поле і знаєте, що вилетіли, і граєте з Престоном, якому є за що грати, і ви все одно можете грати та перемагати на виїзді", – цитує Мусліча Plymouth Live.

Нагадаємо, наразі Плімут перебуває на передостанній, 23-й позиції у Чемпіоншипі, а попереду матч з Лідсом, який повернувся в АПЛ. До нижчого дивізіону вилітають три останні команди у турнірній таблиці чемпіонату. Відстань команди Максима Таловєрова до 21-го місця становить 3 очки, проте у Лутона є перевага у 14 голів за різницею забитих та пропущених. Тож у варіант перемоги Плімута з рахунком 13:0 за умови поразки конкурента вже ніхто не вірить.

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