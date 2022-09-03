Шедевр та унікальний рекорд Мітровіча у відеоогляді матчу Тоттенхем – Фулхем – 2:1
20:20 - Читать на русском
Тоттенхем зумів перемогти Фулхем у шостому турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
75’ Харрі Кейн
75’ Харрі Кейн
Рахунок красиво відкрив Хьойберг, завершивши чудову комбінацію. По перерві м'яч у ворота заштовхав Кейн, а Сон і Рішарлісон влучали у каркас.
Тоттенхем втримав перемогу над Фулхемом, Челсі здолав Вест Хем, Брентфорд розбив Лідс завдяки хет-трику Тоуні
Фулхему вдалось відіграти лише один м'яч зусиллями Мітровіча. Алєксандар шедеврально пробив у дальній кут воріт, що зробило його найкращим сербом-бомбардиром в історії АПЛ. Тоттенхем набрав 14 пунктів та закріпився у першій трійці, Фулхем з 8 пунктами йде десятим.
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