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Шедевр Суареса і рятівний гол Мессі у відеоогляді матчу Аргентина – Уругвай – 2:2

07:30 1846 Читать на русском
Шедевр Суареса і рятівний гол Мессі у відеоогляді матчу Аргентина – Уругвай – 2:2
Аргентина – Уругвай – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Аргентина та Уругвай розписали результативну нічию у товариському матчі. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Товариські матчі
Аргентина
2
2 : 2
2
Уругвай
21:15 18:11:2019
завершено
 

Перший тайм обійшовся без великої кількості гострих атак, однак уругвайці змогли реалізувати свій єдиний удар у площину воріт – відзначився Кавані з передачі Суареса.

Аргентина вирвала нічию у спарингу з Уругваєм – Мессі та Агуеро влаштували битву зіркових дуетів проти Суареса і Кавані

По перерві аргентинці влаштували штурм на ворота суперника, який закінчився вдалою подачею зі стандарту від Мессі і замиканням Агуеро. Однак через 5 хвилин Луїс Суарес повернув лідерство умовним гостям, потужним ударом зі штрафного "прошивши" руки голкіпера Аргентини. Ліонель Мессі упродовж всього поєдинку накручував опонентів пачками і будував більшість атак "альбіселесте", тому його гол з пенальті у кінцівці зустрічі був більш ніж заслуженим – 2:2.

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