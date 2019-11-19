Шедевр Суареса і рятівний гол Мессі у відеоогляді матчу Аргентина – Уругвай – 2:2

Аргентина та Уругвай розписали результативну нічию у товариському матчі. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Перший тайм обійшовся без великої кількості гострих атак, однак уругвайці змогли реалізувати свій єдиний удар у площину воріт – відзначився Кавані з передачі Суареса.

Аргентина вирвала нічию у спарингу з Уругваєм – Мессі та Агуеро влаштували битву зіркових дуетів проти Суареса і Кавані

По перерві аргентинці влаштували штурм на ворота суперника, який закінчився вдалою подачею зі стандарту від Мессі і замиканням Агуеро. Однак через 5 хвилин Луїс Суарес повернув лідерство умовним гостям, потужним ударом зі штрафного "прошивши" руки голкіпера Аргентини. Ліонель Мессі упродовж всього поєдинку накручував опонентів пачками і будував більшість атак "альбіселесте", тому його гол з пенальті у кінцівці зустрічі був більш ніж заслуженим – 2:2.