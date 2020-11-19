Зіркою вечора в Нетаньї став півзахисник донецького Шахтаря Манор Соломон.

Сербія – Росія – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Саме він на 44-й хвилині отримав пас від Захаві на середній дистанції до воріт, просунувся вперед, накрутив оборонця і потужним пострілом за діагоналлю прошив Маршалла. Попри всі намагання, особливо в другому таймі (12 ударів), Шотландія так і не змогла відігратися. Як наслідок, обидві команди залишаються у дивізіоні B – переможцем квартету стала збірна Чехії.

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