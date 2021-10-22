Гол нападника Зорі Аллах'яра Сайядманеша у ворота ЦСКА Софія був не лише переможним, а й дуже красивим.

Іранець став одним з 4 претендентів на звання автора гола тижня в Лізі конференцій, інформує прес-служба УЄФА.

Красень-гол Сайядманеша у відеоогляді матчу ЦСКА Софія – Зоря – 0:1

Конкуренти Сайядманеша – постріл Патріка Берга (Буде-Глімт) у дев'ятку воріт Роми, елегантна п'ята Томаша Чванчари (Яблонець) проти Раннерс і удар з льоту, яким Пеп Б'єль (Копенгаген) шокував ПАОК. Результати голосування будуть оприлюднені до кінця дня.

Нагадаємо, Зоря здобула свою першу перемогу в Лізі конференцій та вирвалась на третю сходинку групи С.

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