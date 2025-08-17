Тоттенхем розбив Бернлі в матчі 1-го туру АПЛ нового сезону (3:0). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Героєм першого туру в матчі з Бернлі став форвард Тоттенгема Рішарлісон, який у минулому сезоні був одним з найбільш критикованих гравців "шпор". У Лондоні жартують: "Варто було дочекатися сезону, який передує чемпіонату світу, як Рішарлісон перетворюється на Роналдо".

У цій зустрічі бразилець оформив дубль, причому другий гол став абсолютно шедевральним – Рішарлісон забив "бічними ножицями". Добив Бернлі автор єдиного голу у фіналі Ліги Європи минулого сезону Бреннан Джонсон.