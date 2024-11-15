Англія виграла перший тайм завдяки голу на 7-й хвилині. Мадуеке розібрав Зафейріса в ізоляції і викотив зручний простріл Воткінсу, який завершив атаку.

Англія розгромила Грецію, взявши реванш за ганьбу на Вемблі – "три леви" вирвались у лідери, Джонс забив дебютний гол

Підопічні Лі Карслі дозволили грекам створити кілька своїх моментів, все ж не пропустили, а під завісу зустрічі довели рахунок до розгромного. Перший гол курйозний – Беллінгем влучив у стійку, але м'яч рикошетом від Влаходімоса повернувся у ворота. Другий шедевральний – Кертіс Джонс п'ятою оформив свій перший гол за національну збірну. Англія взяла впевнений реванш за поразку місячної давнини і очолила групу В2 завдяки кращим результатам в очних зустрічах з Грецією.