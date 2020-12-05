Вест Хем поступився Манчестер Юнайтед в рамках 11-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Сульшер ризикнув залишити Бруну Фернандеша на лаві для запасних. Як наслідок – Ман Юнайтед після першого тайму поступався у рахунку.

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Португалець вийшов на другу половину зустрічі і відразу допоміг забити Полю Погба – Бруну підхопив довгий пас від голкіпера і викотив під удар французу, який з-за меж штрафного закрутив у верхній кут.

Зрештою, Ман Юнайтед зумів забити ще двічі. Ця перемога дозволила манкуніанцям набрати 19 очок та піднятися у зону Ліги чемпіонів. Вест Хем залишився на 7-й сходинці.