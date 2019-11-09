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Шедевр Орсоліні та курйозний гол Капуто у відеоогляді матчу Сассуоло – Болонья – 3:1

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Шедевр Орсоліні та курйозний гол Капуто у відеоогляді матчу Сассуоло – Болонья – 3:1
Сассуоло – Болонья – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Сассуоло на власному полі обіграв Болонью в рамках 12-го туру Серії А . Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

34’ Франческо Капуто
68’ Жеремі Бога
75’ Франческо Капуто
 
Рікардо Орсоліні 70’
34’ Франческо Капуто
68’ Жеремі Бога
70’ Рікардо Орсоліні
75’ Франческо Капуто

У рівному поєдинку Сассуоло вдалося здобути комфортну перемогу. Відзначимо перший гол "нероверді", коли після низки спроб пробити Скорупскі та серії рикошетів Франческо Капуто вдалося відправити м'яч у сітку. У гостей справжнім шедевром відповів Рікардо Орсоліні.

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Після звітного туру Сассуоло набрав 13 очок та піднявся на 11-е місце в турнірній таблиці Серії А. У Болоньї залишилося 12 пунктів, "россоблу" розташувалися на 14-у рядку.

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