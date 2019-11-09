Шедевр Орсоліні та курйозний гол Капуто у відеоогляді матчу Сассуоло – Болонья – 3:1

Сассуоло на власному полі обіграв Болонью в рамках 12-го туру Серії А . Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

У рівному поєдинку Сассуоло вдалося здобути комфортну перемогу. Відзначимо перший гол "нероверді", коли після низки спроб пробити Скорупскі та серії рикошетів Франческо Капуто вдалося відправити м'яч у сітку. У гостей справжнім шедевром відповів Рікардо Орсоліні.

Сассуоло легко обіграв Болонью – команда Міхайловіча програла третій матч поспіль

Після звітного туру Сассуоло набрав 13 очок та піднявся на 11-е місце в турнірній таблиці Серії А. У Болоньї залишилося 12 пунктів, "россоблу" розташувалися на 14-у рядку.