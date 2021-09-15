Шедевр нападника у відеоогляді матчу Шериф U-19 – Шахтар U-19 – 0:5
16:47 - Читать на русском
Шахтар U-19 без проблем розтрощив своїх однолітків із Шерифа у Юнацькій лізі УЄФА. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших миттєвостей зустрічі на Футбол 24.
завершено
Артем Векленко 36’
Кирило Сігєєв 56’
Данило Гончарук 64’
Антон Глущенко 68’
Владислав Погорілий 90+3’
36’ Артем Векленко
56’ Кирило Сігєєв
64’ Данило Гончарук
68’ Антон Глущенко
90+3’ Владислав Погорілий
"Гірники" мляво розпочали, але у другій половині першого тайму додали, що одразу ж конвертувалось у забитий м'яч. Його до свого активу записав Векленко. По перерві Шахтар майже не зустрічав опору від Шерифа.
Шахтар U-19 розгромив Шериф U-19 у виїзному матчі Юнацької ліги УЄФА
Подвоїти перевагу донеччанам вдалось зусиллями Сігеєва, а після цього ще й шедевром відзначився Гончарук – прокинув м'яч поміж ніг одному супернику, обіграв у карному майданчику іншого й пробив у дальній кут. Четвертий і п'ятий голи Шахтар забивав із пенальті. У підсумку – 5:0!
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