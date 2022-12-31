Вінгер збірної України Михайло Мудрик забрав другу індивідуальну нагороду за два дні у Шахтарі.

Напередодні 21-річного українця визнали найкращим гравцем клубу у році. В останній день 2022-го зірка ще й здобув нагороду за найефектніший гол Шахтаря, повідомляє пресслужба донеччан.

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"Гірники" організували проєкт "Battle голів", щоб обрати найкращий м'яч. Було 16 претендентів, але після трьох етапів відбору обрали двох фіналістів – голи Олександра Зубкова та Михайла Мудрика в матчах Ліги чемпіонів. 21-річний вінгер набрав 348 голосів, а його 26-річний візаві – 262.

Нагадаємо, раніше тріумфаторами проєкту ставали Віктор Коваленко (2018), Тарас Степаненко (2019) й Алан Патрік (2020, 2021).

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