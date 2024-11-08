Челсі ще до перерви настріляв безпорадним вірменам 6 голів. Найкрасивіший в активі Михайла Мудрика. Українець отримав м'яч перед карним майданчиком, трохи змістився і поцілив точно у дев'ятку.

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По перерві Челсі увімкнув економ-режим, якого вистачило для ще 2 голів – 8:0. Дублі в активі Нкунку та Фелікса, Енцо Фернандес може похизуватися хет-триком асистів.