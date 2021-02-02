Арсенал активно розпочав гру, ближче до середини тайму Пепе відкрив рахунок, пошивши у дурні двох оборонців Вулверхемптона. Ще до свистка на перерву Луїс привіз пенальті, за що був вилучений, а господарі вирівняли становище.

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Після перерви Жоау Моутінью красивим дальнім пострілом вивів вже "вовків" вперед. Усі шанси Арсенала відігратись поховав Лєно, воротар "канонірів" отримав безглузду червону картку.

Перемога підняла Вулверхемптон на 14-ту сходинку, Арсенал розташувався на 10-му місці.

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