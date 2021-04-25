Фіорентина і Ювентус розписали нічию у 33 турі Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Господарі вийшли вперед завдяки необачності Рабйо. Француз у карному майданчику підвів руки до неба, і саме у верхню кінцівку влучив м'яч. Влаховіч елегантною паненкою оформив свій 17 м'яч у чемпіонаті.

Ювентус врятував нічию з Фіорентиною і піднявся на другу сходинку, Інтер перемогою над Вероною зміцнив лідерство

Ювентус відігрався відразу по перерві. Альваро Мората розкішним парашутом поцілив у "дев'ятку" воріт Фіорентини. Втім, на більше команда Пірло не спромоглася – 1:1.