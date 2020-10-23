Гармата хорвата Шахтарю визнана найкращим голом у першому турі Ліги чемпіонів, інформує Twitter УЄФА.

Коман визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів – форвард випередив зірку Шахтаря

Модріч легко обійшов двох опонентів і з 25 метрів поцілив точно у дев'ятку, не залишивши шансів Трубіну. Щоправда, Реал вже програвав 0:3, тому шедевр Луки лише скоротив відставання. Вінісіус забив другий м'яч "вершкових", але не більше – сенсаційна поразка 2:3.

Нагадаємо, іншими претендентами на звання автора гола тижня були Толіссо (Баварія), Гомес (Аталанта) і Рамірес (Краснодар).

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