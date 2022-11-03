Зірка ПСЖ Кіліан Мбаппе не втомлюється запалювати у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

Парижани не без проблем перемогли Ювентус (2:1) у 6-му турі ЛЧ. Першим голом у зустрічі відзначився 23-річний француз, якому вдалось пройти суперників та пробити з-за меж штрафного.

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Як повідомляє сайт УЄФА, це взяття воріт було визнане найкращим у турі. Суперниками Мбаппе були шедеври Еріка-Максіма Шупо-Мотінга (Баварія), Жоти (Селтік) та Жоау Маріу (Бенфіка).

Кіліан Мбаппе завершив груповий етап найпрестижнішого європейського турніру найкращим бомбардиром, маючи 7 голів в активі. Також зірковий француз ще віддав три результативні передачі.

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