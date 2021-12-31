Руслан Маліновський відзначився дебютним для себе голом у поточному розіграші Серії А в поєдинку з Фіорентиною – українець забив другий м'яч бергамасків, ідеально виконавши штрафний. Його команда у підсумку перемогла 3:0.

Дебютний гол Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Фіорентина – 3:0

Цей гол високо оцінили, а тому включили його у перелік найкрасивіших пострілів італійської першості у грудні. Відео опублікували на офіційному Youtube-каналі. Окрім Маліновського, туди потрапили результативні удари Мілінковіча-Савіча, Хакімі, Інсіньє, Барелли, Де Пауля, Іммобіле, Ілічіча та Мартінеса.

Зауважимо, Руслан провів 13 матчів за Аталанту в поточному сезоні, відзначився одним голом та двома асистами.

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