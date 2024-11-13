Асоціація італійських футболістів (AIC) щороку нагороджує головних героїв Кальчо. Більшість номінацій визначають самі гравці, але за найкращий гол можуть голосувати уболівальників. Цьогоріч серед претендентів опинився Руслан Маліновський.

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До десятки фіналістів потрапив дебютний гол українця у складі Дженоа, який він забив у ворота Фрозіноне своїм фірмовим ударом. Конкурентами Маліновського стали Хассан Камара (Удінезе), Рафаель Леау (Мілан), Дані Мота (Монца), Ріккардо Орсоліні (Болонья), Маттео Політано (Наполі), Джанлука Скамакка (Аталанта), Маркус Тюрам (Інтер) та Душан Влаховіч (Ювентус).

Переглянути відео усіх цих голів та проголосувати за свого фаворита можна, перейшовши за цим посиланням. Реєстрація там не потрібна. Голосування триватиме до 24 листопада, церемонія нагородження відбудеться 2 грудня в Мілані.