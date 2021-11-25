Матчі 5-го туру Ліги чемпіонів завершились. УЄФА вже назвав чотирьох футболістів, чиї голи претендують на звання найкращих.

Роберт Лєвандовскі, Педру Гонсалвеш, Тьяго Алькантара й Сільван Гефті позмагаються за звання автора найкрасивішого м'яча тижня в ЛЧ. Обрати фаворита можна тут.

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Гонсалвеш результативним ударом злету приєднався до звитяги Спортінга над Борусією Д (3:1), Лєвандовскі бісіклетою засмутив прихильників Динамо (2:1), Алькантара з 29-ти метрів вразив ворота Порту і став співучасником тріумфу Ліверпуля (2:0), а Гефті ледь не вирвав перемогу для Янг Бойз у матчі з Аталантою (3:3).

Результати голосування будуть відомі вже сьогодні. Наступний і за сумісництвом останній тур Ліги чемпіонів відбудеться 7-8 грудня.

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