Рома розтрощила Салернітану в рамках 2-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Новачок Серії А протримався лише перший тайм, хоча Рома тотально домінувала й до свистка на перерву.

Мілан розгромив Кальярі завдяки дебютним голам Жиру та Тоналі, Рома ефектно знищила Салернітану

Вже на старті другої половини капітан "вовків" Лоренцо Пеллегріні відкрив рахунок, але куди кращим виявився його другий м'яч – справжній шедевр. Між цими подіями помістилися ще два голи, один із них у активі Таммі Абрахама. Англієць вперше забив у футболці Роми.