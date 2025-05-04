Полісся на своєму полі зустрілося з Олександрією у матчі 27-го туру УПЛ (1:2). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

На екваторі першого тайму Калюжний отримав розсічення, але вже за мить відкрив рахунок. Цара на лівому фланзі обігрався з Мартинюком, прострілив на Калюжного, який пробив по воротах, і м'яч після рикошету від Кудрика та стійки опинився в сітці – 0:1!

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Незабаром Полісся зрівняло рахунок. Назаренко навісив у штрафний, де Гуцуляк спробував пробити, а після рикошету від Шабанова м’яч потрапив до Батісти, який з меж воротарського майданчика переправив його у сітку.

У другому таймі Полісся залишилось вдесятьох. Олександрія довго не могла скористатися перевагою, але на 78-й хвилині це вдалося. Кравченко подав на дальню, а Цара коліном переправив м’яч у дальній кут – 1:2!

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