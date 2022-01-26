Кубок Африки, 1/8 фіналу

Марокко – Малаві – 2:1

Голи: Ен-Несірі, 45+3, Хакімі, 70 – Манго, 7

Марокко вийшло в 1/4 Кубка Африки, пропустивши найкращий гол турніру – Ашраф відповів власним шедевром

Фаворити звітного матчу несподівано пропустили першими. Манго наважився на шалений удар метрів із 40-ка, і не дарма. М'яч залетів у дальню дев'ятку. Марокко відігралося перед свистком на перерву – Ен-Несірі замкнув подачу з флангу. В середині другого тайму глядачі побачили ще один Шедевр. Цього разу Хакімі забив зі штрафного, встановивши, як виявилося, остаточний рахунок. У чвертьфіналі Марокко зіграє з Кот-д'Івуаром або Єгиптом.