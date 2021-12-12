Мілан зумів вирвати нічию з Удінезе у 17-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Бето вивів "біло-чорних" вперед вже на старті, реалізувавши вихід віч-на-віч з другої спроби. Підопічні Піолі помчали вперед і навіть забили, але гол Ернандеса не зарахували.

Ібрагімовіч у компенсований час врятував Мілан від поразки Удінезе, Венеція розписала сенсаційну нічию з Ювентусом

Та все ж вирвати нічию вдалось: Ібрагімовіч на 90+2 хвилині виборов м'яч у штрафному, склався і пробив у падінні. Це дозволило стати йому третім гравцем у XXI столітті після Мессі і Роналду, який забив 300 м'ячів у топ-5 лігах Європи.