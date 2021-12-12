Шедевр і досягнення Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Удінезе – Мілан – 1:1
09:34 - Читать на русском
Мілан зумів вирвати нічию з Удінезе у 17-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
17’ Бету
90+5’ Ісаак Саксесс
Златан Ібрагімовіч 90+2’
17’ Бету
90+2’ Златан Ібрагімовіч
90+5’ Ісаак Саксесс
Бето вивів "біло-чорних" вперед вже на старті, реалізувавши вихід віч-на-віч з другої спроби. Підопічні Піолі помчали вперед і навіть забили, але гол Ернандеса не зарахували.
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Та все ж вирвати нічию вдалось: Ібрагімовіч на 90+2 хвилині виборов м'яч у штрафному, склався і пробив у падінні. Це дозволило стати йому третім гравцем у XXI столітті після Мессі і Роналду, який забив 300 м'ячів у топ-5 лігах Європи.
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