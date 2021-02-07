Манчестер Юнайтед не втримав перемогу над Евертоном в рамках 23-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Манкуніанці класно розпочали поєдинок, вигравши перший тайм з рахунком 2:0. Особливо красивим вийшов гол Бруну Фернандеша перед самісінькою перервою.

Евертон на останніх секундах врятував нічию з Манчестер Юнайтед у матчі з шістьма голами

Після відпочинку на полі все кардинально змінилося. Якихось семи хвилин вистачило Евертону, аби зрівняти рахунок. В середині другого тайму Мактомінай знову вивів МЮ вперед, але розв'язка настала вже у компенсований час. Домінік Калверт-Льюїн врятував "ірисок" від поразки.

Після звітного матчу Манчестер Юнайтед набрав 45 очок і залишився на другій позиції з відставанням від Ман Сіті у два пункти. Евертон, маючи в активі 37 залікових балів, піднявся на шосту сходинку турнірної таблиці АПЛ.