На 11-й хвилині Лівий Берег міг виходити вперед, але Шастал на добиванні примудрився не влучити у ворота. Згодом Сухоручко з гострого кута закручував у ближній кут – кіпер Зорі врятував. На 35-й хвилині Сухоручко виходив сам на сам з Сапутіним, але не зумів переграти свого візаві. А згодом Зоря завдяки диво-голу Антюха вийшла вперед.

Зоря завдяки шедевру Антюха перемогла Лівий Берег – кияни залишились у зоні перехідних матчів

Одразу по перерві Яцик скористався навісом Будківського і подвоїв перевагу Зорі. За трохи Пилип виходив на побачення з Механівим, однак кіпер киян був вправнішим. В середині другого тайму Сідней відродив інтригу, замкнувши у сітку після навісу зі стандарту. Вже у доданий час віч-на-віч виходив Горбач, але знову добре зіграв Механів.