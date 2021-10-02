СК Дніпро-1 на виїзді обіграв Львів у матчі 10-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів поєдинку Львів – СК Дніпро-1 на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 вийшов вперед вже на 2 хвилині: Довбик отримав м'яч на лівому краю штрафного та прошив голкіпера. СК Дніпро-1 мав ще кілька моментів до перерви, проте не зміг їх реалізувати. У другій половині команди створили ще кілька нагод, проте дніпряни втримали перемогу.

СК Дніпро-1 втримав важку перемогу над Львовом, піднявшись на третє місце в УПЛ

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 19 очок та піднявся на третю сходинку, а Львів з 6 пунктами залишився тринадцятим.