Шедевр Діаса врятував Ліверпуль від ганьби з Лутоном – огляд матчу АПЛ
21:43 - Читать на русском
Лутон та Ліверпуль розписали результативну нічию у 12 турі АПЛ. Дивіться огляд матчу.
Луїс Діас 90+5’
90+5’ Луїс Діас
У 12 турі англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль в гостях грав проти новачка ліги – команди Лутон. Підопічні Юргена Клоппа володіли ініціативою в першій половині гри, але їм так і не вдалося вразити ворота Лутона.
Ліверпуль сенсаційно втратив очки з аутсайдером – Дарвін не забив з 9 ударів, син викраденого батька врятував від фіаско
Другий тайм теж почався з атак Ліверпуля, але на 80 хвилині матчу Тахит Чонг шокував "червоних", відкривши рахунок у зустрічі. Все йшло до сенсаційної перемоги Лутона, але на 90+5 хвилині Діас зрівняв рахунок у поєдинку – не менш сенсаційні 1:1 в підсумку.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter