У 12 турі англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль в гостях грав проти новачка ліги – команди Лутон. Підопічні Юргена Клоппа володіли ініціативою в першій половині гри, але їм так і не вдалося вразити ворота Лутона.

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Другий тайм теж почався з атак Ліверпуля, але на 80 хвилині матчу Тахит Чонг шокував "червоних", відкривши рахунок у зустрічі. Все йшло до сенсаційної перемоги Лутона, але на 90+5 хвилині Діас зрівняв рахунок у поєдинку – не менш сенсаційні 1:1 в підсумку.