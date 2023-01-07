Брайтон обіграв Мідлсбро в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Підопічні Роберто Де Дзербі дуже легко розібралися з представником Чемпіоншипа, який серйозно бореться за вихід у АПЛ. Сьогодні Мідлсбро зумів чинити гідний спротив Брайтону лише в першому таймі.

Кубок Англії: Брентфорд Ярмолюка поступився Вест Хему, Брайтон розтрощив Мідлсбро, Кейн врятував Тоттенхем

Після перерви "чайки" просто розчавили суперника. Алексіс Мак Аллістер поступово повертається до ритму після ЧС-2022. Сьогодні чемпіон світу оформив дубль, а один із його голів вийшов справді шедевральним.