Рейнджерс і Бенфіка феєрично поділили очки у 4 турі Ліги Європи. Дивіться відеоогляд поєдинку.

На 7 хвилині Рейнджерс влаштував обстріл воріт Лейте, допоки Арфілд з третьої спроби таки не забив. Голи після перерви були не менш видовищними.

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Руф красивим обвідним ударом в дев'ятку подвоїв перевагу господарів, але Таверньє переплутав ворота і дав надію Бенфіці. Розв'язка сталася на 81 хвилині. Стрімку комбінацію "орлів" завершив Піцці – 2:2.