Монако та Марсель влаштували феєричну перестрілку у матчі 15 туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Команди марнували моменти, допоки на 35-й хвилині Алексіс Санчес не виконав ідеально штрафний. Марсель не витримав до перерви і "привіз" пенальті, який Бен-Єддер реалізував панєнкою.

Марсель вирвав перемогу в Монако – диво-розв'язка, гол панєнкою і жахлива травма, яка ставить хрест на ЧС-2022

Останні 25 хвилин матчу перетворилися на божевілля. Фолланд вивів Монако уперед, але господарі не отримали навіть одне очко. Верету відновив рівновагу, а Колашинац в самій кінцівці вирвав для Марселя перемогу – 3:2.