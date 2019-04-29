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Шебек: Пасхал піддався на провокацію Педро, і тепер Кендзьора отримає 2 чи 3 матчі дискваліфікації

19:51 228 Читать на русском
Шебек: Пасхал піддався на провокацію Педро, і тепер Кендзьора отримає 2 чи 3 матчі дискваліфікації
Юрій Пасхал / ПФК Сталь

Суддівський експерт Сергій Шебек прокоментував роботу арбітра матчу 26 туру УПЛ Львів – Динамо (0:1) Юрія Пасхала.

 
Микита Бурда 19’
Віталій Буяльський 24’
Томаш Кендзьора 75’
19’ Микита Бурда
24’ Віталій Буяльський
75’ Томаш Кендзьора

"Пасхал піддався на провокацію з боку Педро. Сталося порушення правил проти гравця Львова, той впав на газон, а потім різко встав, штовхнув Кендзьору рукою і першим здійснив рух своєю головою до обличчя Кендзьори.

Львів – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Пасхал вилучив Кендзьору, але тоді виникає питання: якщо він такий принциповий, то чому не вилучив і Педро? Або оптимальне рішення в цьому епізоді: мав обох гравців покарати жовтими. Але Пасхал знаходився далеко від епізоду і бачив лише спину Кендзьори і падіння Педро.

Тому маємо серйозну помилку Пасхала, через яку Кендзьора отримає мінімум два, а можливо і три матчі дискваліфікації", – цитує Шебека ua-football.

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