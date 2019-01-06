Шацьких впевнений у шансах Динамо на чемпіонство

Асистент головного тренера Динамо Максим Шацьких впевнений, що боротьба за чемпіонство в УПЛ ще не завершена.

"Чому всі говорять, що боротьба за чемпіонство вже завершена? Ми продовжуємо боротися за чемпіонство. Це навіть не обговорюється!

Динамо – Олімпіакос: квитки надійдуть у продаж 8 січня – відома цінова категорія

Ми відстаємо від Шахтаря на сім очок, а в футболі і не таке відставання відіграється. Є маса прикладів, коли командам вдавалося виходити і з більш складних ситуацій. Адже це футбол.

Тому для нас в цьому чемпіонаті України ще нічого не втрачено. І всі в нашій команді це розуміють. Будемо битися, битися до останнього туру", – цитує Шацьких Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, після 18-ти турів УПЛ Динамо посідає друге місце в турнірній таблиці, маючи в активі 38 очок.

"Здоров'я мого батька підірвала критика з московських кабінетів". Валерій Лобановський, яким ми його не бачили