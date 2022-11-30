"Намагаюся дивитися і бути в курсі подій у чемпіонаті України. Криза Динамо? Думаю, свою роль зіграла війна в країні з усіма випливаючими обставинами. Це впливає на психологію гравців та фізичний стан команди.

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У столиці України не був із червня минулого року, але намагаюся підтримувати постійний зв'язок із друзями, колегами з футбольного життя. Намагаюся бути в курсі подій і всією сім'єю дуже переживаємо за те, що відбувається в Україні, яка для мене стала другою Батьківщиною", – заявив Шацьких в інтерв'ю FootBoom.

Нагадаємо, узбек віддав Динамо 10 років ігрової кар'єри, і 3 роки тренерської. Потім допомагав Хацкевичу в російському Роторі, а з липня цього року розпочав самостійну роботу в Пахтакорі.

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