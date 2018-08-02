Шацьких: Русин не готовий грати всі 90 хвилин, але продовжує рости

Культовий екс-нападник, а нині – помічник головного тренера київського Динамо Максим Шацьких поділився думками щодо молодого нападника "біло-синіх" Назарія Русина.

"Час покаже, чи росте хороший нападник. Але головне те, що в Русина є бажання росту. Інколи він показує не за роками зрілий футбол. Більшу частину часу він поки проводить у молодіжному складі, але коли працює з першою командою, можна відзначити його гольове чуття, непогану швидкість.

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Русин ще не готовий грати з першої до останньої хвилини на найвищому рівні, але хлопець росте. Ще раз відзначу, потрібен час. Якщо він не зупиниться, то може вирости в сильного нападника. Тому ж Бєсєдіну ще потрібен час. В Артема є величезний потенціал, навіть не сумніваюсь у цьому", – цитує Шацьких Zbirna.com.

Нагадаємо, що в 2-му турі УПЛ саме гол Назарія Русина в доданий арбітром час дозволив Динамо на виїзді переграти Львів. Уже завтра 19-річний форвард може допомогти "біло-синім" у поєдинку Динамо – Шахтар на столичному НСК Олімпійський.

Початок зустрічі о 19:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.