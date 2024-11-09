"Одна дурна помилка – і гра була поламана. Всі плани, котрі будував на матч Шовковський, пішли прахом. В УПЛ ще б могло пройти таке, грати в десятьох понад 70 хвилин ігрового часу, але не в Лізі Європи. На такому рівні за такі помилки жорстоко карають.

Хацкевич відверто оцінив шанси Динамо на плей-офф Ліги Європи

До того ж десь не підфартило. Мали шанс динамівці забивати ще за рахунку 0:0, але не пощастило ані Кабаєву, ані Ванату. Обидва у каркас влучили.

А щодо оборони... Гравці Динамо, особливо ті, хто регулярно грає в основі, не мають допускати такі дитячі помилки, як Дубінчак. Та й взагалі: всі голи – наслідок помилок гравців Динамо. Всі чотири. Якась же має бути відповідальність? За командну гру тренер відповість, а гравці мають відповідати за свої. Перший пропущений Динамо гол – безглузда помилка Кабаєва. Другий гол – ну якось треба тримати суперника у своїй штрафній площі.

Треба якось зліше грати, з позиції сили. Штрафний майданчик твоєї команди – твій дім. Його боронити треба всіма силами. Не помітив я агресії, в хорошому розумінні цього слова, в діях динамівців. Ну а четвертий гол я взагалі не розумію... Але, знаєте, хотілося б і похвалити дещо динамівців, бо після вилучення вони не закрилися наглухо в обороні, хоча могли б. Намагалися все ж грати у свою гру, у відкритий футбол, щось створювати в атаці.

Я б не поспішав ставити хрест на надіях Динамо на плей-офф Ліги Європи. Зарано. Попереду чотири гри. Легко не буде, звісно, але завчасно здаватися не потрібно. Виходьте, грайте, бийтесь, доводьте, здобувайте очки. Це покоління повинно розуміти, що зараз вони пишуть історію київського. Вони мають битися за честь клубу", – сказав Шацьких у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, розгром від Ференцвароша опустив Динамо на останню сходинку турнірної таблиці Ліги Європи.

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