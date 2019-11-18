Шацьких: Радий за Бєсєдіна – його зв'язка з Ярмоленком спрацювала

Колишній нападник київського Динамо Максим Шацьких відзначив гру форварда "біло-синіх" Артема Бєсєдіна в матчі проти Сербії (2:2).

"Зіграли цей відбір просто супер, всі матчі без поразок! Завчасно вирішили завдання з виходом в такій непростій групі – це дорогого коштує. Звісно, я радий за Бєсєдіна. Ярмоленко віддав пас, так що зв'язка спрацювала! Тим більше, Артем досить впевнено виглядає в останніх матчах і забиває практично в кожній грі.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Тепер чекаємо жеребкування, але точно можна сказати, що на чемпіонаті Європи слабких команд не буде. Гравці довели, що в нас сильна збірна. Тепер залишилося підтвердити на турнірі, що це дійсно так і є, а не випадковість чи збіг обставин. До чемпіонату Європу ще достатньо часу. Головне, щоб всі були живі-здорові, а там Андрій Миколайович розбереться, на кого зробити ставку", – цитує Шацьких 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, для Артема Бєсєдіна гол у ворота Сербії став другим за національну команду. Свій дебютний гол форвард Динамо забив у 2017-му році у ворота збірної Фінляндії.

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