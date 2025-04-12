Шацьких пригадав найжахливіший фінал за часів виступів в Динамо: "Все життя пам'ятатиму"
Колишній нападник "біло-синіх" Максим Шацьких розповів про матч, який залишив глибокий слід у кар'єрі гравця.
– Особисто для вас який Кубок України найважливіший? Може, якось по-особливому святкували виграш якогось титулу?
– Особливо не святкували. Але перший Кубок України, мабуть. Це було у сезоні 1999/2000, коли ми обіграли у фіналі Кривбас.
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– Ще якісь фінали були у вас такі особливі?
– Найжахливіший, який я ніколи не забуду. У матчі з Шахтарем за Суперкубок України-2005 я пішов п'ятим бити пенальті. У підсумку я влучив у хрестовину і не забив. То був поєдинок в Одесі. Після того матчу я сказав, що більше не піду бити пенальті.
– Саме післяматчеві?
– Так. Я той пенальті в поєдинку за Суперкубок все життя пам'ятатиму. Я після того відходив, не знаю скільки часу.
– Але у матчах ви все одно потім виконували одинадцятиметрові?
– Так, саме у поєдинках потім я бив пенальті, – розповів Шацьких у коментарі Sport.ua.
Нагадаємо, узбецький форвард виступав ха Динамо протягом 10 сезонів – з 1999-го по 2009-й роки.
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