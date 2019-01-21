Шацьких пояснив, чому Супряга не зумів відразу заграти в основі Динамо

Асистент головного тренера Динамо Максим Шацьких поділився враженнями про роботу з молодим нападником киян Владиславом Супрягою.

"Супряга молодий хлопець. Подивіться, скільки йому років. Це бувають одиниці з тисячі, які в такому віці приходять у великий клуб і починають демонструвати щось таке неймовірне. Але потенціал дуже великий, дуже.

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Роботи непочатий край, він сам це розуміє. Весь час спілкуємося. Тільки час допоможе. Якщо він правильно ним розпорядитися спочатку в ігровому процесі, а потім на полі, то швидко почне показувати, чого від нього чекають.

Його сильна риса? Величезна швидкість. Він повинен навчитися її використовувати. Ми над цим працюємо. Кожен день показуємо і розповідаємо, як він це повинен робити. Не будемо забувати про вікові дані. Він ще молодий, від цього нікуди не дінешся.

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Звичайно, природу дуже важко обігнати. Рухатися попереду свого розвитку. У нього все попереду. Думаю, що він буде кращим і міцнішим. І скоро ви побачите зовсім іншого Супрягу", – сказав Шацьких FootballHub.