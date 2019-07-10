Шацьких порівняв легіонерів Динамо та Шахтаря

Максим Шацьких, який входить у тренерський штаб Олександра Хацкевича, розповів про селекційний підхід двох грандів.

"У Шахтарі легіонерів в три рази більше. Не знаю, де вони будуть зараз брати своїх вихованців, ліміт все ж. Але, хто у них приїхав і швидко адаптувався? Вони роками сидять. Подивіться, скільки Фред сидів, він не грав. Вілліан – те ж саме, і Коста, коли приходив.

А це ж високого рівня футболісти. Адаптація, тому що наших умовно 10 осіб, а їх 20 чоловік. Їм легше, тому що у них налаштоване спілкування, у нас же немає такого напливу бразильців.

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Для легіонерів немає поблажок. Чому вони повинні бути? Це все радянська ментальність, коли одних плекають. Не розумію взагалі цього. У нас в команді ніколи такого не було і ніколи не буде. Для всіх правила і закони однакові.

Серби, хорвати швидше адаптуються через селекцію, до того ж вони ближчі до нас, нашої ментальності. У бразильців часові пояси, перельоти, вони самі по собі трохи інші.

Сусіди ближчі нам за ментальністю, структурою, футболом і за всіма іншими речами. Якщо гравець високого рівня, взагалі немає такого слова "адаптація". Ти – професіонал, тебе купили за гроші. Сьогодні приїхав, завтра тебе поставили в команду", – сказав Шацьких в інтерв'ю Sportarena.

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