Екс-форвард Динамо Максим Шацьких надихнувся грою збірної України у товариському матчі проти Болгарії і вірить, що у вирішальному поєдинку відбору на чемпіонат світу 2022 року "синьо-жовті" зможуть реалізувати весь свій гольовий потенціал.

"Відчувалося, що це товариська гра, не той був запал, не та мотивація. Результатом усі задоволені, після фінального свистка футболісти збірної України перебували у гарному настрої. Що радує – українці створили багато гольових моментів, але реалізацію, сподіватимемося, залишили на поєдинок із Боснією і Герцеговиною.

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Мені здалося, що збірна України все-таки не поспішала додавати в активності, особливо у першому таймі. Майже у кожному епізоді "синьо-жовті" намагалися розіграти м'яч до вірного. Гру контролювали, це зрозуміло, і за такої кількості створених моментів, звичайно ж, повинні були дотискати Болгарію, виграти хоча б з рахунком 2:1.

Усі, на диво, зіграли проти Болгарії рівно – без надзусиль та грубих помилок. Ви скажете: а як же реалізація? Так, статистика – річ уперта. Тепер усі згадуватимуть про 14-16 ударів українців у площину воріт суперника, але ж удар удару різниця. Якби голкіпери збірної Болгарії всі ці удари з кутів та "дев'яток" тягнули – це одне, а в цьому матчі "синьо-жовті" у більшості випадків не ставили перед обороною гостей надскладні завдання.

Думаю, голи прийдуть. Бувають такі матчі, коли нічого не йде у рамку. Тим більше, як ми бачимо, оборонятися зараз усі навчилися, і в Європі середняків та аутсайдерів просто так не обіграєш.

Гра з Болгарією показала – наші шанси у відборі чемпіонату світу 50 на 50. Ми можемо обіграти будь-кого. Збірній України у Боснії треба з перших хвилин грати на перемогу, одразу продемонструвати супернику, що хочемо і можемо взяти максимум. Якщо вирішимо все звести до нічиєї – це буде утопія. У такому разі можна догратися, і наша оборона обов'язково дасть осічку. Але сподіватимемося, що команда Петракова успішно вирішить завдання", – сказав Шацьких у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, поєдинок зі збірною Боснії і Герцеговини відбудеться у вівторок, 16 листопада. Початок зустрічі о 21:45.

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