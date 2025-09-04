– Владислав Ванат перейшов у Жирону. Як ви оцінюєте його шанси там грати в основному складі, забивати? І чи може він повторити долю Артема Довбика, який став кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії? Чи все-таки Ванату треба буде більше часу?

– Про це вам точно ніхто не розкаже. Як воно там буде, ми з вами побачимо протягом найближчих місяця-півтора. А те, чи у нього великі шанси грати у стартовому складі, все залежить тільки від нього.

Все ж там люди не просто так беруть гравців, щоб були, а беруть з конкретними цілями. Ванат – молодий хлопець, можна розвивати його на майбутнє, але тут все залежить саме від нього, ні від кого більше. Як він буде працювати й реалізовувати ті моменти, які будуть створюватися.

Навіть у складі Динамо в нього в кожному матчі були гольові моменти. Не завжди він їх реалізовував, але це можна списати на молодість. А зараз це великий крок у його кар'єрі, інший виклик у його житті.. Думаю, це плюс як для нього самого, так і для Динамо. Виховується молодь, яка конкурентоспроможна у європейських чемпіонатах, європейських клубах. Отже, система працює досить непогано.

– Питання адаптації Ваната в Жироні. Він прийшов у нову команду, знає Віктора Циганкова, це добре, але загалом, навколо люди, яких він не знає. От Ви, коли приходили в Динамо, наскільки Вам вдалося швидко адаптуватися? Наскільки це важливо для взаємодії на футбольному полі з новими партнерами?

– Я коли прийшов, то так сталося, що одразу почав забивати. Тому той колектив, який був на той момент у команді, мені не довелося довго адаптуватися чи шукати себе в команді. Колектив увібрав мене швидко, як губка.

Думаю, якщо Ванат теж почне швидко забивати та доводити, що він не просто сюди прийшов, а приїхав допомагати команді й добиватися результату. Тоді з адаптацією у нього проблем не буде. Віктор Циганков, я думаю, допоможе йому в цьому плані, що не буде йому сумно чи нудно. Тому гадаю, що вже найближчим часом він про себе заявить, – заявив Максим Шацьких в коментарі для Динамоманії.

Нагадаємо, що Ванат перейшов у Жирону за суму в майже 20 млн євро.За іспанську команду Владислав буде виступати разом із ще двома українцями: Віктором Циганковим та Владиславом Крапивцовим.

