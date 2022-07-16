Екс-форвард та тренер Динамо Максим Шацьких підтягнув в узбецький клуб двох українців.

Як відомо, сьогодні, 16 липня, Максим Шацьких став головним тренером Пахтакора. За інформацією офіційного сайту ташкентців, до штабу 43-річного наставника увійшли одразу двоє українців.

Шацьких офіційно очолив Пахтакор

Зокрема, як тренер з фізпідготовки був запрошений Віталій Шпанюк. За свою кар'єру 51-річний фахівець встиг попрацювати у Кремені, Арсеналі, Славутичі, Карпатах, Львові, Ворсклі та ЛНЗ, російських Анжі та Роторі, грузинському Динамо (Тбілісі). Також три з половиною роки віддав збірній України.

Ще одним помічником Максима став 45-річний В'ячеслав Бєляєв. Він працював у Таврії та Металісті, Динамо (Тбілісі) та Роторі.

З місцевих фахівців Шацьких допомагатимуть Денис Іванков (тренер воротарів), Камоліддін Тожиєв (аналітик) та Юрій Сіянов (тренер з фізпідготовки).

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