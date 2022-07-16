Екс-форвард Динамо Максим Шацьких став головним тренером Пахтакора, повідомляє офіційний сайт узбецького клубу.

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43-річний фахівець підписав з ташкентською командою контракт терміном на три роки. До слова, на початку червня Шацьких став спортивним директором Пахтакора, однак встиг пропрацювати на цій посаді лише півтора місяці.

Нагадаємо, у Максима це першій досвід самостійної роботи на чолі клубу. Тренерьку кар'єру він розпочав в академії Динамо у 2016 році. Згодом працював у штабі Олександра Хацкевича спочатку у Динамо (2017-2019), а згодом у волгоградському Роторі (2019-2021). У лютому 2022-го Шацьких став амбасадором баскетбольного клубу Будівельник (Київ).

Після 13-ти турів Пахтакор у турнірній таблиці чемпіонату Узбекистану йде третім, маючи у своєму активі 23 очки.

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