Екс-форвард Динамо Максим Шацьких впевнений, що "синьо-жовтим" з такими суперниками під силу вийти на ЧС-2022.

"Жереб нормальний. Якби потрапили Італія чи Португалія, то було б замало шансів. А з такими збірними, як Уельс, Чехія, Польща, Шотландія ми одного рівня. З усіма можна грати та проходити далі.

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Але просто не треба кричати, як нам пощастило. По-перше, гра буде на виїзді. По-друге, зараз збірна Шотландії – це не та команда, яка була 10-15 років тому. Вониі давно грають у сучасний футбол. Тому буде складно грати з Шотландією.

Уельс та Австрія? Ці збірні всі плюс-мінус нічим не сильніші і не слабші за нашу збірну. З усіма можна грати та добиватися того завдання, яке стоїть перед збірною України", – сказав Шацьких у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, поєдинок з шотландцями відбудеться 24 березня 2022 року. Сильніший зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія.

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