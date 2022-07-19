У рамках підготовки до чергового туру чемпіонату Узбекистану Пахтакор провів товариський матч з командою Коканд 1912. Максим Шацьких вирішив безпосередньо переглянути команду в дії.

Шацьких офіційно очолив Пахтакор

Свіжоспечений наставник ташкентців у двох таймах використовував різні схеми. Окрім того, 43-річний фахівець дав шанс молоді проявити себе. Як наслідок, спаринг завершився безгольовою нічиєю.

Наступний поєдинок Пахтакор проведе 1 серпня проти Динамо Самарканд.

Нагадаємо, після 12-ти турів Пахтакор йде у турнірній таблиці узбецької Суперліги третім, відстаючи від лідера на два пункти і має одну гру в запасі.

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