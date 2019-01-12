Шарпар повернувся в Полтаву і відмовився розмовляти про бажання покинути Ворсклу

Півзахисник Ворскли В'ячеслав Шарпар повідомив, що наразі готується до другої половини сезону разом із командою.

"Контракт з Ворсклою у мене ще є чинним, я перебуваю в таборі команди, але говорити про якийсь від'їзд з Полтави мені б не хотілося", – сказав Шарпар кореспонденту FootBoom.

Ворскла вийшла з відпустки – у клубі чекають повернення Шарпара та ведуть перемовини з потенційними новачками

В нинішньому сезоні Шарпар зіграв за полтавців 16 матчів, в яких забив 2 м'ячі.

Раніше повідомлялося, що півзахисник не прибув в розташування Ворскли, яка розпочала підготовку до сезону в рідному місті, та хоче продовжити кар'єру в іншому клубі.