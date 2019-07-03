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Шарпар покинув Ворсклу

3 липня 23:25 397 Читать на русском
Шарпар покинув Ворсклу
В'ячеслав Шарпар / Фото ФК Ворскла

В'ячеслав Шарпар не захищатиме кольори Ворскли у наступному сезоні.

Ворскла та В'ячеслав Шарпар домовились про дострокове розірвання контракту, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Головний тренер полтавців Віталій Косовський не розраховував на 32-річного хавбека в наступному сезоні, тому не взяв Шарпара на передсезонні збори.

Нагадаємо, В'ячеслав став гравцем Ворскли в 2017 році. В минулому сезоні УПЛ Шарпар провів 27 матчів, в яких відзначився 6-ма голами. Полтавський клуб фінішував на 8-й сходинці турнірної таблиці.

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В'ячеслав Шарпар В'ячеслав Шарпар Ворскла Ворскла
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