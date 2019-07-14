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Шарпар дебютним голом допоміг Ризі вийти в 1/4 фіналу Кубка Латвії

21:18 168 Читать на русском
Шарпар дебютним голом допоміг Ризі вийти в 1/4 фіналу Кубка Латвії
В'ячеслав Шарпар / фото: ФК Ворскла

В рамках 1/8 фіналу Кубка Латвії Рига каменя на камені не залишила від Супер Нови (6:0) та вийшла до наступного раунду.

Кубок Латвії 2019, 1/8 фіналу

Супер Нова – Рига – 0:6

Голи: Білінські, 11, 68, 81, Шарпар, 13, Брісола, 40, Юрковс, 49, (аг)

Рига на виїзді знищила Супер Нову і вийшла до 1/4 фіналу Кубка Латвії. Рахунок відкрив Білінські, а вже за 2 хвилини українець Шарпар подвоїв перевагу столичної команди.

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Брісола до перерви зробив перевагу розгромною, а по перерві Юрковс забив у власні ворота, а Білінські оформив хет-трик, остаточно знищивши суперника. Додамо, що за Ригу виступає ще один українець – Роман Дебелко.

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Теги
Рига Рига Роман Дебелко Роман Дебелко Українці за кордоном В'ячеслав Шарпар В'ячеслав Шарпар Світ
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